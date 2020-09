Il nuovo nome per il centrocampo del Napoli è quello di Matias Vecino. Il centrocampista attualmente di proprietà dell'Inter piace al club partenopeo che è alla ricerca di un centrocampista per completare la mediana.



Il Corriere dello Sport oggi fornisce alcuni aggiornamenti riguardo l'evoluzione della trattativa. A quanto pare Vecino avrebbe già accettato la destinazione Napoli e sarebbe in attesa con grande entusiasmo con la speranza che i due club trovino l'accordo economico. Giuntoli propone un prestito con diritto di riscatto, ma per quanto riguarda le cifre ancora c'è distanza, con il Napoli che supera di poco i 10 milioni di euro, mentre l'Inter ne chiede 18.