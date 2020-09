L'fa cassa e inizia a sfoltire una rosa che, a oggi, conta 34 giocatori. Beppe, amministratore delegato nerazzurro, insieme a Pierosta vivendo giorni caldi quando si sta per entrare negli ultimi 10 giorni di mercato, i più caldi di tutti. E la trattativa più calda, per il momento, è quella che sta conducendo MatiasalRichiesta di, l'uruguaiano è a un passo dal diventare un nuovo giocatore partenopeo: operazione in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, col giocatore, attualmente infortunato ma prossimo al rientro, che vedrà il suo ingaggio interamente pagato da Aurelio. Ma l'ex Fiorentina, che fa eco a Godin, prossimo al Cagliari, è solo il primo della lista.Sebastianoè promesso sposo della, e anche questo si sapeva. Ora tocca ad Antonioe Andrea: tocca ai diretti interessati sciogliere gli ultimi dubbi, con l'già d'accordo con. Tutte situazioni che si possono chiudere a breve. Poi c'è il nodo, ma qui la storia è differente.. E i discorsi colsono sempre aperti, conche non vede l'ora di riavere con sé il centrocampista classe '88. Si entrerà nel vivo, per il futuro del Ninja, la prossima settimana: serve un prestito con obbligo di riscatto per convincere la dirigenza interista a cedere, pronto a tornare in Sardegna e con un accordo di massima già trovato (l'attuale ingaggio da 4,5 milioni a stagione per i prossimi due anni verrebbe spalmato su un quadriennale).