Nella prima giornata della2021-22, allo stadio Maradona. Il primo tempo, avaro di occasioni da gol, è caratterizzato dall' espulsione di Osimhen : l'attaccante, che insieme a Politano era stato l'unico a rendersi pericoloso fino a quel momento, rimedia un rosso per una sbracciata ai danni di Heyman. Nella ripresa,: il primo (assegnato per un mani di Caldara),, mentre(assegnato da Aureliano per un mani di Ceccaroni?)., dopo una bella combinazione fra Insigne e, che fornisce l'assist vincente.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti(4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Fiordilino, Peretz, Heymans; Di Mariano, Forte, Johnsen. All: Zanetti​