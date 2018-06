Come riportato da La Repubblica, Simone Verdi sarà il primo acquisto dell'era Ancelotti. Probabile che Verdi passi dagli uffici della Filmauro nelle prossime ore, per mettere la sua firma sul contratto prima di volare negli Stati Uniti per le vacanze. Ieri non era disponibile per la stretta di mano De Laurentiis, a Milano per la delicata assemblea di Lega per l’assegnazione dei diritti tv. Ma stavolta non ci saranno intoppi o soprese in extremis, l’operazione di mercato (20 milioni più bonus al Bologna e 5 anni di contratto al giocatore) si può considerare a tutti gli effetti conclusa.