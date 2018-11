Simone Verdi, attaccante del Napoli, parla durante la presentazione di una app, MyTaxi, che sarà il nuovo main sponsor del club partenopeo. Ecco le parole del numero 9 degli azzurri: “Ho ripreso ad allenarmi con il gruppo ma non sto svolgendo ancora tutta la sessione con i miei compagni. Sto molto meglio e ho recuperato quasi a pieno. Domani ci sarà un altro allenamento e il mister saprà come gestirmi, ma credo che rientrerò dopo la sosta di campionato. Le cene di squadra? Sono sempre importanti, vivi il gruppo fuori dallo spogliatoio e serve tanto per conoscerci tutti meglio. Ci aiuta anche nel rapporto che poi abbiamo in campo”.