Aveva detto no a gennaio. Voleva chiudere la stagione a Bologna, la prima in cui si sentiva del tutto protagonista in Serie A. Maurizio Sarri ci ha provato per coltivare il sogno scudetto, ma Simone Verdi ha deciso di restare in rossoblù, dove Donadoni gli ha dato fiducia, minuti e centralità nel progetto. Ora, però, le cose sono cambiate: è arrivato Ancelotti, la stagione è finita, e il classe '92, che nel frattempo ha raggiunto anche la Nazionale, si sente pronto al grande salto, come hanno dimostrato le sue parole dopo la gara con l'Olanda.



CASA DI HIGUAIN - Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, il giocatore è pronto a trasferirsi con la sua fidanzata, Laura Della Villa. Salvo sorprese, l’ex numero 9 del Bologna abiterà nella casa che fu di Higuain, al Vomero, nel noto parco dove vivono diversi giocatori del Napoli. In particolare, la casa dove abitava il Pipita, è passata poi nelle mani di Giaccherini. E ora è il turno di Simone Verdi, che con il Napoli ha firmato un contratto di 5 anni più opzione per il sesto.