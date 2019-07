Come riporta Il Mattino: "Sempre più vicino alla cessione Simone Verdi: l’ora di gioco disputata con il Liverpool potrebbe rappresentare l’epilogo dell’esperienza in azzurro. Il Torino di Mazzarri è pronto a ritoccare l’offerta al Napoli, a superare la soglia dei 20 milioni così come richiesto, arrivando a circa 22 milioni. La Sampdoria è ferma a 17. L’agente dell’ex Bologna, Donato Orgnoni, ha già un accordo con il club granata e punta a chiudere l’affare in questa settimana".