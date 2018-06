Contratto molto lungo per Simone Verdi al Napoli. Secondo quanto riferiscono i colleghi di Sky Sport, il giocatore firmerà un accordo da 5 anni, con opzione per il sesto, ipotesi non consentita dai regolamenti federali. Il club di De Laurentiis riuscirebbe a garantirgli il sesto anno con un'opzione, dunque un cavillo burocratico per prolungare maggiormente il matrimonio.