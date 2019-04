Il Corriere dello Sport analizza la gara di Simone Verdi all'Olimpico: "Ha aperto la gara contro la Roma con un’imbucata dentro l’area “alla Iniesta” per la rete di Milik dopo 100 secondi, si è mangiato un gol a tu per tu con Olsen e poi ha messo il sigillo dell’1-3 con un bel tiro a giro dentro l'area che ha messo in cassaforte la vittoria. Tatticamente è stata una prova da 10 e lode: nel primo tempo si è infilato nello spazio sulla fascia sinistra, nel secondo ha sciorinato classe e giocate a tutto campo, grazie agli spazi concessi dalla squadra di Ranieri. Avendone apprezzato l'enorme duttilità, ora i tifosi si chiedono: ma Verdi usa di più il piede destro o sinistro? Gioca meglio sulla fascia o in zona centrale? La verità sembra essere una soltanto: quando il classe '92 si sente al massimo della forma, diventa un giocatore totale. In sala stampa lo stesso Ancelotti ha sottolineato la grande prestazione del ragazzo"