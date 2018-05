Simone Verdi, come racconta il Corriere dello Sport, potrebbe essere sempre più vicino al Napoli. "Quanto ci vuole per dire sì? A volte serve un po’, diciamo cinque mesi. E’ stato necessario interrogarsi sulla stima percepita, ad oltranza, su quella mozione d’affetto che gli è giunta da De Laurentiis e da Giuntoli e sulla telefonata di Carlo Ancelotti, che ha demolito le residue perplessità e l’ha spinto a sbilanciarsi. Ultimo ostacolo, si fa per dire, la definizione della clausola. Verdi è rimasto incollato al cellulare, ha accolto con orgoglio le sollecitazione dell’allenatore, ha intuito di essere dinnanzi ad una possibilità che non può essere sprecata. De Laurentiis è tornato in forcing, giorni fa, ha colto il cedimento. Il contratto con il Bologna esiste da quel dì (ventitré milioni di euro, più due di bonus), nell’affare ci potrebbe entrare anche Inglese, che piace a Bigon, e il quinquennale per l’ala va da un milione e ottocentomila euro in su"