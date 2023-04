Il Napoli capolista ospita l’Hellas Verona nell’anticipo delle 18 di sabato 15 aprile. I padroni di casa, ormai lanciatissimi nella corsa scudetto, partono favoriti nel confronto contro gli scaligeri: su 888sport sarà vittoria azzurra a 1,53 contro il 7 degli ospiti, a caccia ancora del primo colpo esterno. Nel mezzo, a quota 4,10, il pareggio. La squadra di Spalletti vanta la seconda miglior difesa del campionato. Per questo, contro la formazione con il peggior attacco in trasferta della Serie A, Better propone la quota del No Goal a 1,68, in pole sul Goal offerto a 2,05. Privo di Osimhen e Simeone, fermi per infortunio, il Napoli dovrà aggrapparsi alla propria stella Kvicha Kvaratskhelia, il cui gol è visto a 2,75, mentre per gli ospiti una rete di Adolfo Gaich, decisivo all’ultimo minuto nella sfida contro il Sassuolo, è proposta a 6,50.