Napoli-Verona, la MOVIOLA LIVE: Cabal su Kvaratskhelia, più rigore che no, ma arbitro e var non lo danno

Napoli-Verona è il match delle 15 della 23esima giornata di Serie A. Calciomercato.com seguirà e vi racconterà la moviola live della gara con tutti gli episodi arbitrali più dubbi e discussi. Arbitra l'incontro il signor Marco Piccinini di Forlì.



LA DESIGNAZIONE

NAPOLI – H. VERONA h. 15.00

PICCININI

CECCONI – RICCI

IV: FOURNEAU

VAR: DI BELLO

AVAR: LA PENNA



PRIMO TEMPO

7' CI STAVA IL RIGORE - Protesta il Napoli per un intervento in area di Cabal su Kvaratskhelia. Il georgiano entra in area con un doppio dribbling, finta il cross e costringe il difensore alla scivolata. Non calciando l'esterno del Napoli viene stretto in una sorta di tenaglia da Cabal che prima colpisce Kvaratskhelia che è in caduta e poi colpisce il pallone. Più rigore che no, ma arbitro e var concedono solo l'angolo.