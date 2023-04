Napoli-Verona (sabato 15 aprile alle ore 18.00 in diretta su Dazn) è una gara valida per la 30esima giornata di campionato in Serie A.



LE ULTIME - Oltre allo squalificato Ndombele, Spalletti deve rinunciare all'infortunato Simeone. Dall'altra parte l'Hellas non può contare sugli squalificati Magnani e Veloso oltre agli infortunati Sulemana, Hrustic, Lazovic ed Henry.



PROBABILI FORMAZIONI



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.



VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Faraoni, Terracciano, Tameze, Doig; Duda, Ngonge; Gaich.