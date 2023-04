Di seguito i principali episodi da moviola di Napoli-Verona, match in programma oggi alle 15 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli e valevole per la 30esima giornata di Serie A. Napoli-Verona è visibile in TV e streaming su Dazn.



NAPOLI – H. VERONA - Sabato 15/04 h. 18.00

LA PENNA

ROCCA – CIPRIANI

IV: MARCENARO

VAR: NASCA

AVAR: ABISSO



20' - Sugli sviluppi di corner e su un tiro di Politano arriva un autogol del Verona, di Gaich, che viene annullato per fuorigioco attivo di Olivera.​​​​​​​