L'esperienza di Diego Demme al Napoli ha avuto una parabola discendente. Gli infortuni e il rendimento pazzesco di Lobotka lo hanno tenuto fuori dai giochi ed è riuscito a collezionare appena 7 presenze (di cui 2 dal primo minuto e 5 con qualche spicciolo di gara).



Si avvicina ora l'addio. Nel suo futuro un ritorno in Germania, c'è l'Hertha Berlino che giocherà la serie b tedesca. A quanto pare Demme avrebbe già detto sì, ha voglia di rimettersi in gioco e sarebbe pronto a ridursi l'ingaggio. Tocca ai due club trovare un accordo non difficile da raggiungere. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.