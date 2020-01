Viste mediche col Napoli per Andrea Petagna. L'attaccante classe '95 in forza alla Spal è giunto alla clinica Villa Stuart di Roma di primo mattina per sostenere le visite mediche in vista del completamento dell'operazione - da definire subito - sulla base di 17 milioni di euro più bonus. Il calciatore di scuola Milan resterà comunque al club emiliano, in prestito, fino al termine della stagione.



Completato l'iter delle visite, Petagna si recherà negli uffici del presidente De Laurentiis per firmare il contratto a 1,7 milioni di euro più bonus a stagione. Successivamente farà ritorno a Ferrara per riaggregarsi alla squadra di Semplici.