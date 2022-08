Il Napoli accoglie Salvatore Sirigu. Questa mattina il portiere si è sottoposto alle visite mediche presso la clinica Villa Stuart di Roma. In giornata firmerà un contratto fino a giugno 2023 con opzione per la prossima stagione e un ingaggio di circa 700mila euro netti all'anno. Sirigu, classe 1987 ex PSG e Torino, era libero sul mercato degli svincolati dopo aver lasciato il Genoa a parametro zero.