Rudi, ds del, ha commentato alla Bild l’esclusione dai Mondiali di Bernde le voci di mercato che lo avvicinano al. Titolare la scorsa estate nella Confederation Cup, il portiere tedesco ieri è stato escluso a sopresa dalla rosa della Nazionale per gli imminenti Mondiali. Sul tema il prossimo amministratore delegato delle Aspirine ha chiosato: "Sono molto dispiaciuto ma accetto la decisione".. Siamo comunque in continuo contatto con Bernd e il suo procuratore.. Lo abbiamo trattenuto e devo dire che quest'anno è andato bene.”.Il Leverkusen per Leno chiede circa 25 milioni di euro, cifra che però potrebbe essere ridotta dopo la mancata convocazione al Mondiale.