#Napoli, volti scuri dei giocatori per la morte di #Maradona. I tifosi: 'Facciamolo per Diego' VIDEO pic.twitter.com/Nxh2kw7Gao — calciomercato.com (@cmdotcom) November 25, 2020

A Napoli non si respira un'aria facile, oggi è un giorno terribile,Oggi è anche la vigilia di, gara valida per la quarta giornata di Europa League., dove resterà in ritiro fino alla gara di domani. Non c'èsconvolti dalla scomparsa dell'ex Pibe de Oro. Presenti dei tifosi fermi nel traffico che, toccati dalla notizia, hanno caricato la squadra ricordando proprio Maradona: