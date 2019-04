Ovviamente considerato il migliore in campo al Bentegodi è stato Kalidou Koulibaly. Una doppietta per il centrale del Napoli che ha conquistato pagelle molto alte:



Gazzetta dello Sport 7: la prima doppietta in A, soprattutto tanta voglia di giocare, di far risollevare la testa a questo Napoli un po’ triste. Vero leader della squadra.



Corriere dello Sport 7.5: il gol aiuta, eccome, nonostante non rientri tra le competenze. Gli basta fare la faccia un po’ severa e comunque ritrovarsi almeno psicologicamente. Va di doppietta, come dire: eccomi, sono tornato.



Tuttosport 7: L'ultimo gol lo aveva segnato nel torneo scorso alla Juventus: con la sua doppietta allontana di qualche giorno l'ottavo trionfo bianconero consecutivo. Migliore in campo, protagonista assoluto della sfida del Bentegodi.



Il Mattino 7: Una doppietta per un difensore è pur sempre una grande notizia. Il primo gol è di testa, semplice perché i difensori del Chievo non fanno nulla per ostacolarlo. Il secondo è un bel sinistro, più preciso di quello di tanti attaccanti azzurri. Nessuna sbavatura in fase difensiva, anche perché contro c'è l'attacco più demotivato d'Italia.