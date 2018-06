Come si legge sulle pagine de Il Mattino, il Napoli rischia di perdere Hysaj durante il mercato estivo. Il terzino albanese ha una clausola di 50 milioni di euro, con diversi club di Premier pronti a muoversi per l'ex Empoli. Per questo motivo Giuntoli segue diversi giocatori qualora dovesse concretizzarsi l'addio di Hyasj. Il profilo di maggiore spessore seguito dal Napoli è quello di Vrasljko, croato dell'Atletico Madrid: la valutazione è di 25 milioni, il club azzurro, che lo segue da tempo, potrebbe essere disposto al sacrificio. L'altro nome importante è quello di Darmian del Manchester United, entrato in orbita Juventus.