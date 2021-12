Non arrivano grandi notizie in casa Napoli. Nell'ultimo periodo Luciano Spalletti ha dovuto fronteggiare l'emergenza infortuni e oggi finalmente ha potuto ritrovare, almeno in panchina, Insigne e Anguissa. Ecco, però, che piove sul bagnato, perché Zielinski ha dovuto abbandonare il campo.



Il polacco al minuto 20 si è fermato richiamando l'attenzione della panchina. Ha segnalato subito un problema al petto, una sofferenza respiratoria. Così Domenichini, vice allenatore di Spalletti, è stato costretto a sostituirlo e al suo posto è entrato Insigne. Non dovrebbe essere nulla di grave, Zielinski è uscito tranquillamente sulle sue gambe andando direttamente negli spogliatoi.