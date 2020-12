Il Napoli domani scenderà in campo per affrontare la Real Sociedad in vista dell'ultima giornata della fase a gironi di Europa League. Queste le parole di Piotr Zielinski in conferenza stampa:



CONSACRAZIONE - "Cercherò di dare sempre il massimo, partita dopo partita. Ovunque mi schieri il mister in campo per dare il contributo alla squadra. Penso che da trequartista nelle ultime tre partite ho fatto molto bene".



CONDIZIONE - "Mi sento bene. Partita dopo partita la mia condizione migliorerà, ma sto bene".



LA SQUADRA - "Sicuramente le ultime due gara in campionato abbiamo fatto bene. Abbiamo una rosa ampia, con qualità. Speriamo di fare bene quest'anno. Domani sarà una partita importante per noi. L'abbiamo preparata bene e vogliamo il risultato per passare il turno".



REAL SOCIEDAD - "Abbiamo preparato bene la gara. Spero che domani si farà una grande partita. Sappiamo che i nostri avversari sono forti, hanno qualità e stanno facendo ottime cose in Liga. Sicuramente per loro sarà una partita importante tanto quanto per noi. Ci aspettiamo una bella sfida e vogliamo vincerla".