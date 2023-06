C'è un club di Serie A che presto potrebbe fare un tentativo per Piotr Zielinski. Il centrocampista del Napoli è il grande sogno di Maurizio Sarri, che lo vorrebbe per rinforzare il centrocampo della sua Lazio: il polacco ha il contratto in scadenza nel 2024, nelle ultime settimane si è aperto uno spiraglio per il possibile rinnovo ma al momento c'è ancora distanza tra domanda e offerta. E la Lazio è lì, alla finestra.