Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida con il Cagliari: "Dobbiamo fare quello che ci ha chiesto il mister per vincere la partita. L'esclusione di Allan? Resta un giocatore importante per noi, sarà utile quando sarà al top della forma. In ogni partite bisogna dare il massimo, oggi dobbiamo lasciare tutto in campo per vincere la partita".