Dopo quasi un mese di assenza Piotr Zielinski sta gradualmente tornando a disposizione di Rino Gattuso. Sta ritrovando la miglior condizione e ieri è sceso in campo anche con la sua Polonia. Al termine della gara contro l'Ucraina ha parlato ai media polacchi:



"Mi sento sempre meglio. Sono partito titolare ma sono uscito al 45' per non rischiare, anche se avrei potuto giocare altri 10-15 minuti. Contenti per il risultato, ottenuto contro un avversario di livello, però il gioco va migliorato. Per la mia posizione decide il Ct, anche se mi sento più a mio agio da centrocampista centrale, mezzo sinistro. Posso giocare anche sull'esterno quando occorre".