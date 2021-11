Piotr Zielinski, centrocampista polacco del Napoli, parla alla vigilia di Legia Varsavia-Napoli. Queste le sue parole in conferenza stampa:



RITORNO IN POLONIA - "Ho avuto poche opportunità di affrontare le squadre polacche. Questa è la prima volta che gioco una gara che conta. Spero che domani saremo noi a vincere".



LA CRESCITA - "Il gol a Salerno è stato importante per me e per la squadra. Sono sempre stato sereno. Ad inizio campionato ho avuto qualche problema fisico ma è già il passato, ora sto tornando ai miei livelli".



RENDIMENTO DEL LEGIA - "Il Legia Varsavia ha giocatori buoni e non so perché il rendimento tra Europa e campionato è differente. Spero riusciranno a tornare a giocare al loro livello, ma dopo questa partita".



AMBIENTE - "L'ambiente sarà caldissimo perché la tifoseria qui è di grande livello. Noi ci teniamo tanto, abbiamo una rosa ampia e forte, daremo tutto per giocarcela fino in fondo".



GOL E ASSIST - "Vorrei segnare di più, tutto sta andando nella direzione giusta, tutto va bene. I miei gol e i miei assist aggiungeranno punti e cresceremo sempre di più".



LA PARTITA - "Gli avversari giocheranno in maniera diversa rispetto a quando sono venuti a Napoli, più offensivi. Per noi non cambia perché siamo preparati bene e dobbiamo vincere questa partita".