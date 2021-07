Oggi avrà inizio il ritiro del Napoli a Dimaro. Gli azzurri arriveranno per ora di pranzo presso l'hotel Rosatti e nel pomeriggio scenderanno in campo per il primo allenamento.



Presente tra i convocati ma assente oggi Piotr Zielinski, al quale sono stati concessi alcuni giorni in più di vacanza. Il polacco si aggregherà al gruppo nella giornata di domenica.