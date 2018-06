La Repubblica riporta come sia prossima l'ufficialità di un rinnovo in casa Napoli. In azzurro fino al 2023 grazie ad una telefonata di Carlo Ancelotti che gli ha dimostrato la sua stima: Piotr Zielinski è ad un passo dal firmare il rinnovo contrattuale che lo metterà, definitivamente, al riparo dalle sirene di mercato. Nonostante la clausola rescissoria da 70 milioni di euro il polacco era in vetrina, visto il ruolo da primario nello scacchiere titolare della Polonia. Gli agenti del giocatore sono stati convocati in Italia dalla dirigenza azzurra: in tempi stretti, nelle prossime ore, potrebbe arrivare la fatidica fumata bianca. ADL ha organizzato un incontro tra le parti sull'isola di Capri, durante il weekend. Con Hamsik sempre più lontano dalla Campania, un ruolo da titolare è probabile: le gerarchie azzurre stanno per cambiare.