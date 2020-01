Gianfranco Zola, ex vice allenatore di Sarri, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di Mertens: "Al Chelsea si era parlato un po' di Hysaj, ma non di Mertens. Non perché non sia un ottimo giocatore, ma perché al Chelsea avevamo tanti calciatori in quel ruolo. Al Chelsea giocammo fuori casa con il Cardiff, perdevamo 1-0 fino a venti minuti dalla fine. La differenza in quel momento l'hanno fatta i giocatori, che ci hanno dato una mano e sono stati determinati ad uscire da quella situazione. I tifosi tifavano per l'esonero di Sarri, poi da quel momento cambiammo la marcia, vincendo quella partita. E anche Sarri ha cambiato qualcosa nella gestione dei giocatori".