Pjaca, Sturaro e Mandragora sono una chiave importante: potrebbero rappresentare la chiave per la Juventus di una parte di quello che in tempi di mercato tutti chiamano tesoretto. Trattasi di niente altro che delle plusvalenze necessarie per avere non solo la liquidità ma anche i conti in ordine per l'assalto al grande colpo di mercato: insomma, da Mandragora passa una parte del potenziale acquisto di Milinkovic Savic. Questo è il frutto di una politica portata avanti da anni, che ha condotto la Juve a detenere un numero così elevato di cartellini che anche la Uefa è stata costretta a monitorare la situazione. Si tratta, però, di una scelta che consente di aprire lo scenario appena descritto. La politica sottovalutata ed anche un po' derisa di Giuntoli degli ultimi tempi può portare anche il Napoli a conseguire un risultato di minore ma, comunque, importante portata: quello che potrebbe finanziare il grande colpo, perché la rosa è stata ampliata innalzando il costo di gestione ma ottenendo anche un parco giocatori che ingolosiscono sul mercato tantissime società di seconda e terza fascia pronte a fare 'affari' col Napoli.



MISSION IMPOSSIBLE - Ora che la fiera dei sogni apre ufficialmente i battenti, ora che i ritiri inizieranno a regalare le prime sensazioni, ora che le pressioni aumenteranno per capire chi sarà competitivo oppure no, allora la differenza tra le due grandi duellanti dell'ultima stagione inizierà ad essere tema di dibattito, non solo tra i tifosi, ma anche in seno alle stesse società. Perché per il Napoli la Juventus resta il parametro: anche per capire quanto si siano rafforzate Inter e Roma. Forse, però, non serve attendere l'inizio del mercato. Fa parte del nostro lavoro raccogliere spifferi ed umori vicini ai protagonisti. Quelli vicini ad Ancelotti suonavano, qualche ora fa, più o meno così: “Beh, forse a questa squadra serve un "nove" con caratteristiche importanti, un o pronto”. Una frase che apre il classico scenario da fantamercato. Se poi ci aggiungi che dalla Spagna sono continuate anche in serata a rimbalzare voci sulla volontà di patron Florentino Perez di scaricare Karim Benzema dal Real Madrid con quella frase sussurata da De Laurentiis “Carlo mi ha chiesto un trentunenne per fare strada in Champions” (Benzema classe '87, ndr), allora sembra comporsi un mosaico al quale, francamente, ancora si stenta a credere. Tra gli 8 milioni di ingaggio netti ed una cifra vicina ai 70-80 per il cartellino diventa la classica mission impossible che sta al produttore De Laurentiis provare a far diventare da Oscar.