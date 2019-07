Aurelio De Laurentiis ha provato più volte a prendere Icardi nella sua carriera di presidente azzurro. Da quello che mi risulta, vorrebbe provarci anche quest'anno, sfruttando un prezzo non troppo alto, valorizzando Icardi ed accarezzando, perché no, anche l'idea di un'altra straordinaria plusvalenza. ADL è sceso in campo, vuole un Napoli competitivo, che possa battagliare: Ancelotti è stato preso per questo motivo, così come Manolas, James quando sarà ufficiale ed un attaccante d'area che pare esser il terzo grande profilo cercato. Bisogna aggiungere anche un terzino sinistro da 8-10 milioni per completare il mercato ed un possibile arrivo giovane in mediana per sostituire numericamente Rog (in partenza) e Diawara (già della Roma).



TORMENTONI ESTIVI. Un mercato di altissimo profilo: questa volta, neppure nelle griglie (forse, buone solo per le salsicce) si potrà parlare di un Napoli non competitivo. Il nodo è quello dell'attesa: da quello che mi consta (e senza voler sminuire nessuno), Icardi non considera il Napoli la sua prima scelta: i colleghi di Sky parlano, anzi, di disinteresse. Si rischia di creare un tormentone estivo stile Cavani: francamente l'estate di Manolas, James e forse Lozano non merita di avere il volto della delusione per il mancato arrivo di Icardi. Chiaro che l'interesse del patron aumenta il circolo delle voci, chiaro che ADL abbia fiutato l'affare e possa aver voglia di provarci. Ma, con la Juve forte sul calciatore e l'Atletico pronto ad offrire cifre importanti in caso di addio di Diego Costa, si rischia una corsa lunga, estenuante e senza tantissime chance di successo. Se Icardi non può diventare il nuovo 9 del Napoli, molto meglio che non diventi un incubo di mercato come lo è stato Cavani.