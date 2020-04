, dopo uno scudetto sognato, dopo aver esaltato un altro grande argentino al San Paolo, dopo aver visto 36 gol in una stagione che rappresentano il record ancora ineguagliato per il nostro campionato. Sarri aveva fatto diventare Gonzalo Higuain una semi-divinità, Sarri se lo è ritrovato alla Juventus, con un'altalena di centralità ed esclusione che avevano, comunque, dato al Pipita una sua evoluzione come partner di CR7.. Una situazione particolare, con la necessità per la Juve di guardare anche al futuro, perché Gonzalo è un '87, Ronaldo è un '85.Milik arrivò dall'Ajax come speranza per sostituire Pipita, mentre De Laurentiis incassava i 90 milioni e sperava di cancellare l'onta e le critiche acquistando Icardi. Maurito non arriva, Milik parte bene poi fa crac.. È vero, Milik è ad un anno dalla scadenza, ma ha anche tante offerte: e può serenamente esser ceduto all'estero. La forza di un club, la capacità di risalire dopo un'annata difficile, la volontà anche di scrivere equilibri importanti al tavolo delle grandi si misura, storicamente, anche da come evolve la sua capacità al tavolo delle trattative. Se la Juve vuole un altro attaccante del Napoli, se Sarri vuol lavorare con una punta che ben conosce, allora questo rappresenta un plus-valore che il Napoli deve far pagare alla Juventus ed anche tanto. Magari, facendo inserire nel potenziale affare quei giocatori che possono tornare utili alla causa partenopea del prossimo anno, in sostituzione di un giocatore che questa volta, sì, può esser rimpiazzato senza enormi sconquassi.