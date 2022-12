non è più così lontano.. Il Napoli è pronto a rimettere in moto una macchina perfetta che ha portato il primato sia in Serie A che in Champions.andando in Turchia e disputando amichevoli con l'asticella che si è alzata sistematicamente. Le ultime due contro Villarreal e Lille hanno fatto registrare due sconfitte. Per la felicità di chi insegue.nella seconda parte del torneo.per evitare che Di Lorenzo e compagni possano cucirsi sul petto il terzo scudetto della storia.. La Signora è finita in un tunnel giudiziario dove non si vede la luce. Inutile ricordare ciò che è stato fatto. Le cronache sono piene. Di certo il 13 gennaio potrebbe essere una data indimenticabile. Penalizzazioni, ammende, squalifiche: chi più ne ha, più ne metta. Il calcio giocato è diventato un corollario rispetto ai guai fatti con le plusvalenze e il contratto di Cristiano Ronaldo.. Facendo il tifo per Giroud e Theo Hernandez. Che, però, hanno perso la finale contro l'Argentina.. Corsi e ricorsi della storia chissà.. Ma il Napoli non può dimenticare tutto quello che di buono ha fatto vedere fino al 12 novembre scorso. Deve sbagliare campo di gioco e regalare le partite a tavolino all'avversario di turno.Sì perché sarà un gennaio dove si indirizzerà sicuramente la classifica. Sei gli incontri in programma.. Il calendario prevede pure la Samp, la Cremonese e il derby con la Salernitana.