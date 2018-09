, tutta casalinga ed il frutto della ovvia sudditanza psicologica che quasi tutti gli arbitri avvertono nei confronti di quella maglia a bande verticali bianche e nere. Prendersela solo con Banti significa non vedere il danno esiziale che un certo tipo di conduzione arbitrale ha indotto nelle menti dei calciatori: dopo il mancato giallo a Chiellini e quello subito dopo a Mario Rui, è scattata un'. È come se un certo tipo di, una rosa infinita, un ottimo allenatore, una grande società e gli arbitri mai ostili,. Il Napoli, ieri sera, ci ha provato all'Allianz: ai primi episodi negativi, però, si è consegnato alla Juventus che ha meritato di vincere, anzi è colpevole di averla lasciata aperta per troppo tempo, visto lo strapotere fisico e tecnico.. Quella di un campionato a 19 squadre dove ce ne sono altre 18 pronte a darsi battaglia.Ridimensionare il tetto ingaggi non è possibile, cancellare le regole della libera concorrenza neppure.. Un monte-ingaggi sopra i 200 milioni, una spesa quasi illimitata per cartellini, il monopolio dei migliori giovani italiani: l'addio di Marotta non cambierà le carte in tavole. Visto che De Laurentiis e le altre proprietà non sono in grado (almeno per i prossimi 3-4 anni) di far evolvere le proprie società nel modello-Juve,: o almeno si studi un campionato con i playoff per avere una finale dove in gara secca la Juventus può avere almeno il minimo dubbio di mettere in discussione il suo ormai triste monopolio.