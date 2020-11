. Però abbiamo capito che il calcio vive su un altro pianeta e allora ammettiamo che alla fine il Collegio di Garanzia del Coni decida di salvare capra e cavoli, dando il classico colpo al cerchio e l’altro alla botte, con la conferma della sconfitta a tavolino (così da evitare che possano fioccare ricorsi con il proposito di rinviare gare per qualche calciatore contagiato dal Covid) però mitigando la pena con la restituzione del punto di penalizzazione.. Allora la gara di domenica sera al San Paolo diventa per il Napoli assai significativa: in caso di vittoria raggiungerebbe proprio il Milan in testa alla classifica a quota 17 punti. In realtà sarebbero 18, se il Coni deciderà di restituire al club azzurro il punto tolto dal giudice sportivo in merito al pasticciaccio di Juventus-Napoli.. Soprattutto adesso che nel giro di una settimana arriveranno al San Paolo prima il Milan e poi la Roma, con la doppia chance di raggiungere i rossoneri ed allungare sul team capitolino.Napoli in lotta per lo scudetto? I segnali sono evidenti e la prospettiva non è da escludere. Resta da verificare come si comporterà "il terzo elemento" di una partita di calcio: l’arbitro.. Gol annullato perchè Osimhen aveva toccato (involontariamente) il pallone con la mano, prima che il difensore senegalese mettesse in porta il pallone del 2-0 a favore del Napoli. Decisione corretta, alla luce del nuovo regolamento, purtroppo però l’addetto al Var, il signor Abisso, non si era accorto seduto davanti alla tv che l’attaccante nigeriano era stato prima trattenuto e poi buttato giù dal difensore Denswil. Come è possibile che il Var si accorga (bravo a farlo) di quella deviazione con una mano seminascosta e non abbia visto quel fallo assai più evidente sullo stesso Osimhen?