Così Decibel Bellini, speaker del Napoli al Maradona, nel suddetto giorno annunciava la vittoria del tricolore azzurro.giorno più giorno meno,Non in campo, perché si gioca a Udine, e neanche nel risultato, visto l'1-1 maturato al triplice fischio. Allora, però, quel pareggio stava a significare Scudetto, era felicità, liberazione pura. Oggi invece vuol dire rabbia, frustrazione, ennesima delusione e tanto amaro in bocca. Il Napoli è passato dai sogni, dai pianti di gioia ad un profondo crollo emotivo e mentale.E non ci si riferisce a quello della partita singola, ma l’ultimissimo della stagione, per far terminare tutto questo trascinarsi fino alla fine.

Osimhen ha toccato appena nove palloni complessivamente. Che sia colpa sua o della scarsa assistenza dei compagni cambia poco. È il focus della questione a fare la differenza: non c’è stato un minimo d’anima. E non è la prima volta. Succede però che nella ripresa lo stesso centravanti nigeriano fa uno dei suoi stacchi pazzeschi e di testa trova il vantaggio.Non saranno i 26 gol dello scorso campionato, ma Osimhen fa sentire il suo peso offensivo e nelle ultime 5 è andato a segno 4 volte. Lui, tutto sommato e pur con passi indietro, alla fine c’è. A differenza di questo Napoli, che oltre ai risultati pessimi (1 vittoria, 5 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime 9) ci mette un disastro dopo l’altro nella fase difensiva.(Lazio-Napoli 0-0)quando c’era ancora Mazzarri. Poi conlì dietro i numeri sono peggiorati ancor di più, perchéNumeri allarmanti, se non fosse tutto già compromesso.

Però qualcosa in gioco c’è ancora. Nonostante la squadra sembra non avere stimoli e pare poco entusiasta di segnare gol potenzialmente decisivi come il vantaggio di Udine, oggi si trovaMa andiamo con ordine. Perché concretamente (e quasi aritmeticamente) laè andata via. C’è l’, però la Lazio è avanti di 5 punti e con gli scontri diretti a favore. Dunque, il secondo obiettivo di questo finale si sta allontanando. C’è l’ultimo rimasto, appunto la Conference. La Fiorentina una mano l’ha data perdendo a Verona. E si può provare a lottare, magari con lo spirito giusto, per qualcosa che si può ancora conquistare. Ma bisogna farlo, per un futuro diverso, per rispetto nei confronti dei tifosi e per una dignità personale.

Dunque, eccoci qui.Il cielo non è più azzurro sopra Napoli, è calato il sole in un batter d'occhio. Ma, come si dice a Napoli,Perché alla fineCercandola in questo finale, con l'occhio già vigile verso la nuova stagione.