Il Napoli ricomincia.. Dimaro-Folgarida è sempre stata una palestra importante per gli allenatori che si sono alternati dal 2011 fino ad oggi. Solo Gattuso, per colpa del Covid, ha saltato la preparazione in Trentino. Ringhio nella scorsa estate dovette accontentarsi di qualche giorno a Castel di Sangro. Dove ci tornerà anche Lucianone ma ad agosto dal 5 al 15. Si riparte, quindi, dagli allenamenti al campo di Carciato. Ieri il tecnico di Certaldo ha conosciuto anche il suo cammino in Serie A.Il calendario asimmetrico gli ha regalato già alla terza giornata la Juventus. Un incontro importante allo stadio Maradona. Sperando che gli spalti siano gremiti.Sì perché l'autorità locale vietò agli azzurri, in partenza per Torino e con l'aereo che già rullava sulla pista di Capodichino, di muoversi. Tutti a casa come da protocollo.Adl dovette ricorrere al Collegio di Garanzia del Coni per riavere indietro la penalità e rigiocare il match. Apriti cielo.. Ma favorito di cosa? Ha solo seguito le regole di un protocollo scritto dal Cts e non certo nelle stanze di Castel Volturno.D'altronde poi si è visto nel finale di campionato come sono andate le cose.Il numero dieci inglese è stato massacrato per il rigore che si è conquistato nella semifinale con la Danimarca.Qualsiasi arbitro gli avrebbe fischiato fallo a favore. Ma per Calvarese c'erano gli estremi del penalty. Che è stato fondamentale per battere i nerazzurri e volare verso la Champions.La speranza è che la Serie A che inizierà il prossimo 22 agosto possa essere molto bella e soprattutto senza polemiche. Perchéad un campionato che può andare fiero della conquista di un Europeo. Evitiamo di fare brutte figure con altro...