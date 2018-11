Le giornate passate a parlare di mercato sono finite: dal prossimo editoriale torneremo a parlare di campo, di calcio giocato e quasi certamente di polemiche arbitrali con i protagonisti di sempre. Quello che questa sosta lascia in eredità è una linea: quella delsul mercato. De Laurentiis è stato netto: “Non compro nessuno a gennaio” ed al momento non sembra una supercazzola, anzi. L'unico possibile acquisto potrebbe essere un centrocampista esterno mancino, per completare la rosa e mettere a disposizione un uomo con caratteristiche che oggi non sono in organico. Non si tratterebbe di un titolare, ma di un comprimario nell'organico, di un calciatore di seconda fascia che preservi gerarchie ed equilibri ritenuti sacri ed inviolabili anche daSe preservare la stabilità raggiunta è un plus insindacabile, la domanda che ci si pone è piuttosto semplice: è giusto, sulla bilancia degli equilibri interni, non provare a spostare quelli esterni? Se alla sosta di gennaio il Napoli dovesse arrivarci con una distanza ragionevolmente colmabile dallaè giusto non provare a fare uno sforzo in più? La storia delle stagioni passate non ha insegnato nulla? Se sei in Champions o, comunque, in Europa League, ti basta la rosa così come è ora? De Laurentiis risponderebbe che ila gennaio acquisterà. Qualche tempo dopo anchetornerà a disposizione. Cinque calciatori nuovi o quasi. Vuoi vedere che non basta? No, se vuoi vincere. Per vincere ci vogliono calciatori abituati a vincere, per vincere ci vogliono calciatori che alzino l'asticella se non sono quelli che spostano gli equilibri. Altra domanda scontata che arriverebbe immediatamente: chi ti cede a gennaio ti cede un calciatore così? Dire 'nessuno' significa rilasciare una risposta banale e falsa: tanto spendi tanto ottieni, è una regola incisa nella pietra di questo sport.Sempre tra i corridoi di Castel Volturno si vocifera che tra Todibo e qualche altro giovane monitorato, qualche vagonata di milioni potrebbe essere spesa. L'investimento prospettico, tanto per usare un'espressione in voga. Il punto è sempre lo stesso: qual è la prospettiva a cui guarda De Laurentiis? La stessa dei tifosi? La stessa di Ancelotti? Anche perché è la prospettiva dalla quale tutto dipende, nel calcio e non solo.