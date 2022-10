che, nonostante le pause e gli errori, è riuscito a vincere la decima gara di fila tra campionato e Champions League.Sembrava tutto facile con il Bologna visto l'approccio e l'ottimo rendimento dei primi 40 minuti. Ma sprecando troppo poi capita che gli avversari alla prima occasione ti puniscono. E così è stato. Poi però la voglia matta di vincere sempre dei padroni di casa è andata oltre ogni limite e alla fine i 50mila spettatori presenti al Maradona hanno potuto festeggiare ancora una volta.La corsa, dunque, continua. Chi sta dietro e guarda la targa del Napoli è riuscito a tenere il passo. Certo,Il popolo bianconero non lo vuole più. Mentre Lucianone Spalletti è già agli ottavi di Champions a SupeMax servirebbe un miracolo per andarci.. Mentre il Napoli si godeva il passaggio del turno e l'Inter si faceva riprendere dal Barcellona nel finale, le altre due hanno sofferto le pene dell'inferno. Volesse il cielo che tutte andassero al turno successivo....Tornando al campionato,Le qualità di Kvara sono di livello superiore. Col Bologna ha fatto dei numeri da circo. È un globetrotter della pedata eContinuerà a dare spettacolo con i suoi dribbling, piroette, tunnel e assist. Vederlo giocare è una delizia per gli occhi. Quando parte palla al piede sicuramente succede qualcosa in avanti. Inutile dire che è diventato l'idolo della piazza in breve tempo. I napoletani hanno imparato anche a pronunciare il suo nome da codice fiscale. E naturalmente lui è molto contento. Sa che il pallone gli appartiene così come la fama e la fame. Guai a fermarsi, però.E dovessero riuscirci sarebbe l'ennesima riprova che questo potrebbe essere l'anno giusto per grandi obiettivi.