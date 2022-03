Ha ragione Spalletti: "È finito il tempo delle parole".. Nessuno ci venga a parlare di satira perché già "Vesuvio lavali col fuoco" andava oltre figurarsi mettere le coordinate per puntare il mirino su Napoli. Magari questi stupidi sono i primi a condannare la guerra ma poi sono razzisti nei confronti di un popolo azzurro che ha una storia, un passato glorioso che fa invidia a tutti.'altronde se ogni coro contro i napoletani e i buu a Koulibaly vengono puniti con 10mila euro di multa cosa ti vuoi aspettare. Ma bene così.Stavolta Faraoni non ha funzionato. Anzi si è beccato anche una espulsione a fine partita così salta pure la prossima.. Invece di lamentarsi doveva prendere le distanze dalle offese razziste e chiedere scusa ai napoletani. Figurati... Lo stesso Tudor che si è concentrato solo sul rosso a Ceccherini convinto che in undici avrebbe pareggiato la sfida. Beato lui...Il Napoli, dunque, ha reagito alla grande dopo la sconfitta col Milan. E addirittura è secondo da solo alle spalle dei rossoneri visto il pareggio (regalato) dell'Inter in casa del Torino. Juric, a prescindere dalla sua "simpatia", ha ragione a lamentarsi del rigore non concesso. Ranocchia atterra Belotti ma nè il Var e nè l'arbitro se ne sono accorti.Che, però, devono recuperare la sfida col Bologna. Proprio la Signora tifava per l'amico Tudor affinché fermasse il Napoli. Ma non c'è stato nulla da fare. Superosimhen è stato straordinario.ha risposto Victor all'ex bianconero che aveva detto alla vigilia di preferire Vlahovic (ma davvero?) A lui.Anche stavolta, comunque, il Napoli ha saputo reagire al momento di difficoltà. Che a sentire Spalletti era stato molto duro in settimana. La squadra ha voluto fare i fatti giocando al calcio e mettendo in difficoltà una avversaria che non è facile da affrontare. Mai. Lucianone ha lasciato fuori Zielinski e Insigne e passando al centrocampo a tre ha colpito nel segno. Uscendo dal tunnel velocemente.