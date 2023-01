. Non ce la facevamo più a sentire che questa squadra fosse l'unica imbattuta nei maggiori campionati d'Europa. Per ragioni divinee quindi meglio che sia stata l'Inter a battere gli azzurri in modo tale che ci siamo tolti questo pensiero e nessuno può più lamentarsi che almeno una milanese non abbia battuto la capolista. Certo cheNon solo i colleghi tecnici erano contro il buon Spalletti. Un bel gruppo di opinionisti si era sbilanciato non poco a favore di Simone Inzaghi. Ma come è giusto che sia.Assurdo. Si resta basiti di fronte a certe affermazioni. Ma si sa che la pletora dei lecchini è bella folta. Certo è cheÈ sbarcato al Meazza andando sempre ad attaccare con nove giocatori e per forza di cose. Forse se il toscano avesse pensato anche al risultato di pareggio le cose sarebbero finite diversamente. Ma a quanto pare non è nelle sue corde. Ed è stato punito.E anche se il Milan è a -5 nulla è compromesso. MaA Marassi bisogna che il Napoli torni ad essere quello che fino al 12 novembre ha dominato in lungo ed in largo. Basta timidezze o un inutile tiki taka che neanche in Spagna si porta più. Se gioca Osimhen servono gli spazi altrimenti il povero Victor non sa esprimersi. E poi. Spalletti ha capito la lezione e siccome vuole far impazzire la piazza sarebbe il caso che con la Sampdoria faccia rivedere il vero Napoli. Anche perché i gufi vorranno continuare a colpire...