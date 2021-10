. Assurdo che nelsi debbano ancora sentire dellenei confronti dei giocatori neri.. Ogni settimana c'è qualche, che per sfogare la sua delusione per una sconfitta, decide di prendersela con gli. L'ultimo episodio riguarda Kalidou. Il difensore, dopo aver parlato ai microfoni di Dazn, rientrando negli spogliatoi è stato offeso dagli spalti., gli hanno urlato dagli spalti. Non è riuscito a passarci su il senegalese ed è andato ad affrontare il cretino di turno., ha risposto l'azzurro.Bisogna prendere una posizione seria nei confronti di queste accuse razziali. La Fiorentina c'entra poco ma dalle telecamere di sicurezza sicuramente si vedrà chi è stato questo fenomeno. Va messo alla porta per sempre. Solo a casa può stare uno che ancora è convinto che ci sia differenza tra bianco e nero.Tornando (fortunatamente) al calcio giocato, il Napoli è diventato “. Non c'è verso di fermare la corazzata partenopea. Ci voleva provare lama si è dovuta arrendere anch'essa così come era successo per le sei avversarie precedenti. Complimenti adper come ha fatto interpretare la partita ai suoi ragazzi ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca di fronte all'organizzazione tecnico-tattica die compagni. Dalle retrovie speravano in un passo falso ma al momento lassù c'è solo il Napoli. Più giù c'è il gelo a -10.. Domenica pomeriggio i bianconeri hanno provato a gufare ma si sono resi conto che il gruppo diè davvero forte. Così come era capitato con loro, è andato sotto di un gol ma poi ha recuperato e vinto. Meritatamente. Questo è stato il confronto più difficile per gli azzurri. Anche perché quando ha battuto lanessuno si è scomposto più di tanto visto che mancavano sei sette elementi adUna big che improvvisamente, perdendo con il Napoli, trova l'alibi che c'erano delle defezioni. La verità è che ci si abitua a tutto.. Nessuno può pensarci al primato di Spalletti. E meno male che il Milan è a -2 altrimenti ci sarebbero stati dei piagnistei ancora maggiori. Siamo convinti che quando il Napoli perderà la prima partita in campionato si apriranno bottiglie di champagne per festeggiare.