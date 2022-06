Non ha voglia di passare come un traditore modello Higuaìn il difensore senegalese.Ma l'amore verso Partenope va oltre i milioni di euro della Signora. Piuttosto resta ancora un altro anno con Spalletti per poi liberarsi a parametro zero a gennaio prossimo. In quel caso potrebbe poi accordarsi liberamente con il Barcellona. Il club catalano, infatti, lo vorrebbe per rinforzare il reparto arretrato di Xavi. Ma servono almeno 30 milioni per acquistare il cartellino di KK. E di questi tempi neanche una società blasonata come quella azulgrana può spendere.Magari nel ritiro di Dimaro-Folgarida dove sarà presente anche il patron. Attualmente il gigante nero si sta godendo le sospirate vacanze dopo una lunga stagione che lo ha visto vincitore della Coppa d'Africa con il suo Senegal. Lassù in Trentino, magari in una sala dell'Hotel Rosatti (quartier generale del Napoli) potrebbe anche accettare la proposta di don AurelioDi certo il Napoli con Koulibaly ha un valore senza un altro. Luciano Spalletti sa cosa significa avere Kalidou alle sue dipendenze anche per il prossimo torneo. Se dovesse essere ceduto si dovrebbe acquistare un altro elemento bravo ma senza la leadership del comandante.Ormai Koulibaly conosce tutto del Napoli e di Napoli.Il ds azzurro ha messo gli occhi su Min-jae Kim, il sudcoreano del Fenerbahce. Ci sarebbe poi anche il norvegese Ostigard ma l'ex Genoa completerebbe il gioco delle coppie con Rrahmani mentre con Koulibaly attualmente c'è Juan JesScartano a priori la Juventus ma a prescindere da tutto deve rimanere perché bisogna continuare a fare bene in campionato e in Champions League.