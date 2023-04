”. Dopo il 5-1 dell’andata,. L’1-0 siglato da Raspadori ha messo il timbro sulla stagione eccezionale della squadra di Spalletti e ha fatto piangere una Signora che voleva a tutti i costi vendicarsi del cappottone del "Maradona".sfruttando al massimo i cambi che aveva in panchina. Zielinski, Elmas e Raspadori sono stati eccezionali rispetto a Chiesa, Di Maria e Vlahovic facendo impazzire un popolo intero. Quel gol al 93’ da Giacomino nella stessa porta dove segnò Koulibaly e allo stesso minuto del 2018 ha ribadito a tutti chi comanda in Italia da tutto il campionato.C’era qualche buontempone bianconero che addirittura, dopo l’annullamento della penalizzazione, aveva fatto i conti per riuscire a beffare Di Lorenzo e compagni al fotofinish. Con gli eventuali tre punti conquistati arrivavano a -12 e poi nelle ultime sette gare avrebbero dovuto fare en plein sperando che la capolista si sciogliesse come neve al sole. Purtroppo per loro hanno perso e sono finiti a -18. E se dovesse esserci una nuova punizione finirebbero lontano anni luce.Quando Elmas al minuto 93 ha pennellato quel cross finito sul sinistro di Raspadori tutta Napoli è rimasta in silenzio e appena il pallone è passato sotto i piedi del portiere c’è stata un’esplosione di gioia senza precedenti. Dio è grande.Orsato improvvisamente perse la vista evitando di espellere Pjanic per un fallaccio su Rafinha in Inter-Juventus permettendo poi ai bianconeri di incassare un successo che valse il titolo. Stavolta Fabbri di Ravenna è stato più “fortunato”. Dopo aver evitato di vedere l’intervento pericoloso di Milik su Lobotka al limite dell’area è stato aiutato dal Var Aureliano che l’ha costretto ad annullare la rete di Di Maria in contropiede. Giustizia è stata fatta.Ma un po’ di onestà intellettuale mai? E su, non si può sempre bluffare.al limite della sua area. Era rosso diretto ma stranamente il difensore di Madama è rimasto in campo e ha finito la partita senza neanche un giallo. Ma sono cose che succedono. Che ci vuoi fare. L’importante è stato il risultato finale. Lo 0-1 avvicina il Napoli al terzo scudetto della storia. Alle 3 di notte all’aeroporto di Capodichino c’è stato un primo assaggio di festa. Ma il bello deve ancora venire.