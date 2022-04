Meno male che dal quinto posto in poi le distanze sono rimaste invariate. Altrimenti per il Napoli la zona Champions sarebbe stata ancora più a rischio. Già dopo i flop interni con Fiorentina e Roma qualcosa si era rotto. Adesso la situazione è molto ma molto delicata. Poco importa se la Juventus, vittoriosa in casa del Sassuolo, sia arrivata a tre punti.Non può infierire più di tanto il produttore cinematografico. Sa che c'è il rischio di un crollo definitivo nelle ultime quattro gare che ancora mancano alla fine del torneo ed è per questo che ci va con i piedi di piombo.Non ha lanciato strali don Aurelio, è rimasto al suo posto.Il rampollo di casa De Laurentiis non ha gradito ciò che è successo al Castellani e si è fatto trascinare dall'impeto dicendo cose che all'allenatore di Certaldo non sono proprio andate giù. Sta di fatto che il futuro di Spallettone in riva al Golfo è sempre più in bilico. Anche i giornali amici del club parlano di altri nomi per la prossima stagione. Italiano, De Zerbi e pure qualche straniero.E certi discorsi sarebbe meglio rinviarli tra un mese. Anche perché si farebbe il gioco degli avversari. Già gli haters del Sud hanno goduto che il Napoli sia uscito dalla lotta scudetto. Figurarsi se si perdesse anche il pass per l'Europa che conta. Ciò che fa essere un po' ottimisti è il fatto che la Juventus non avrà problemi.L'anno scorso, invece, la Signora arrancava ed ecco che ci furono dei risultati positivi fondamentali per poter evitare il crac senza la Champions. Per amor del cielo, il Napoli fece harakiri in casa con il Verona ma le sfide con Sassuolo e Cagliari gridano ancora vendetta. Ma lasciamo perdere.C'è una bella finale di Coppa Italia salva-stagione...Detto in soldoni si va in ritiro. Che ricorda quello di due anni e mezzo fa quando, però, ci fu l'ammutinamento che costò caro ad Ancelotti.Tutto il resto è noia.