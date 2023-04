Natale con i tuoi e Pasqua con Napoli, Lazio e Roma nei primi tre posti della classifica di Serie A.Comandano gli azzurri la graduatoria e poi subito dopo vengono le capitoline. Dovesse continuare così ci sarebbe un solo slot libero per le meneghine per qualificarsi in Champions League. Se poi alla cara Juventus le dovessero ridare i 15 punti manco più quello. Ma c’è Paolo Maldini che ha ricevuto l’invito di Ancelotti per la finale europea ad Istanbul. Il 10 giugno, quindi, sulla carta potrebbero giocarsi la Coppa Campioni il Real Madrid e il Diavolo.. Intanto non è stato capace di battere l’Empoli sul proprio terreno di gioco mentre gli azzurri, seppur fortunosamente, sono ritornati a casa con tre punti da Lecce che avvicinano il tricoloreDi certo il Napoli dovrà ritrovare il vecchio smalto. In Salento è apparso un po’ appannato e con una brillantezza ridotta al lumicino. Il gol di Di Lorenzo e l’autorete di Gallo dopo il pari di Di Francesco hanno fatto ritrovare il sorriso all’ambiente ma mercoledì al Meazza servirà ben altro. In verità servirebbe l’uomo mascherato. Quel supereroe di Osimhen che anche a Pasqua ha lavorato per provare a recuperare dal problema all’adduttore. È venuto a mancare nel momento più importante delle tre sfide con il Milan il nigeriano facendo la felicità di Pioli. Che non si è detto preoccupato della presenza o meno del capocannoniere della Serie A. Eppure lui senza i titolarissimi è rimasto a secco con l’Empoli. Poi nella ripresa ha provato a buttare dentro i suoi uomini migliori ma niente da fare.Spallettone, comunque, ha studiato in questi giorni pasquali come fare per non prendere una altra imbarcata. Dare spazio a Leao e compagni significherebbe ripetere l’harakiri. E quindi qualcosa di diverso ci sarà. C’è un’occasione unica per poter sognare di andare addirittura in semifinale Champions dopo aver storicamente conquistato i quarti.Intanto la città continua a prepararsi per la festa. La sconfitta della Juventus in casa della Lazio ha riportato gli azzurri, senza penalizzazione, a +15 dai bianconeri. Una distanza che consente alla squadra partenopea di continuare a fare i conti per festeggiare in anticipo lo scudetto.La Signora si era lamentata del gol di Milinkovic-Savic perché il serbo avrebbe spintonato Alex Sandro. A quel punto il club di Lotito ha cominciato a sciorinare sui social tutte le azioni dove l’arbitro non è intervenuto. Fatto sta che la partita è finita 2-1 e vissero tutti felici e contenti. Soprattutto le squadre del Centro-Sud. Che hanno trascorso una Pasqua nei primi tre posti della classifica. Sperando di continuare così…