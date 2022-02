All'ultimo respiro. Torna a godere il Napoli. E lo fa nella domenica più importante del mese di febbraio. Aveva bisogno la squadra azzurra di una vittoria come contro la Lazio. Spalletti non festeggiava un successo da quattro partite. Due di campionato (Inter e Cagliari) e altrettante di Europa League (col Barcellona). IChe domenica prossima sarà di scena al Maradona per una sfida in testa alla graduatoria come negli anni Ottanta. Il Diavolo arriverà col dente avvelenato dopo aver pareggiato in casa con l'Udinese.. Secondo i rossoneri il Var e Marchetti hanno sbagliato poiché il gol dell'1-1 di Udogie era stato realizzato con la mano.perché in questo momento della stagione sarebbe assurdo indirizzare lo scudetto con una sbagliata decisione arbitrale o del Var.. Il bianconero doveva essere espulso per doppia ammonizione ma Orsato molto vicino all'azione non volle prendersi questa responsabilità e fischiò solo fallo. Dal Var nessun richiamo e qualche anno dopo sono arrivate le scuse del fischietto di Schio ammettendo di aver sbagliato. Apprezzabile ma intanto quell'errore costò caro al Napoli che nonostante 91 punti non vinse lo scudetto.Quel tricolore, però, andò alla Signora solo per l'almanacco perché sul campo le cose sono andate diversamente.. Il capitano è stato protagonista assoluto con un gol e un assist alla faccia di quei fischi ricevuti dopo essere stato sostituito col Barcellona. Il numero 24 azzurro paga lo scotto di aver già firmato per il Toronto ma non ha mai abbandonato il sogno scudetto.Primo tra tutti Spalletti. Che nel dopo gara con la Lazio ha voluto mandare un messaggio ben preciso a chi critica i suoi ragazzi: "Adesso finite di rompere i cog... e dire che questa squadra non ha carattere". Una reazione mai avuta da quando guida il Napoli. Ma a quanto pare le ultime prestazioni lo stavano mettendo alla prova e quando Fabian ha segnato il gol della vittoria al 94' si è liberato con una grande esultanza e con un'affermazione che nessuno ha contestato. Ma adesso però non bisogna fermarsi.