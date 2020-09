. No, ho fatto due conti, proprio come li hanno fatti i presidenti delle società di calcio di serie A.Ad esempio, la Roma comprerà Milik con i soldi che sono arrivati dalla cessione di Under e farà altre operazioni con i soldi di Dzeko. Idem il Napoli. Ricordando che a gennaio sono stati acquistati Demme, Lobotka, Politano, Petagna e Rrahmani, a luglio c’è stato l’investimento Osimhen (47 milioni cash) che sarà finanziato dalla cessione di Allan (25 milioni più bonus) e di altri elementi in uscita come Ounas e Younes.E per completare l’organico di Gattuso? Lo si farà prendendo prestiti (Deulofeu dal Watford) e calciatori a scadenza (Papastathopoulos dall’Arsenal),Ogni giorno che passa, la valutazione del senegalese reduce da due stagioni sotto tono, cala gradualmente., utilizzando Ramadani come mediatore perché il club inglese non vuole più trattare con De Laurentiis. Non ci si può fidare del City, che intanto corteggia Gimenez dell’Atletico Madrid, e intanto il Psg si presenta con una offerta stavolta concreta:E’ poco? Probabilmente sì, rispetto alla valutazione che De Laurentiis dava di Koulibaly fino a due mercati fa.perché il suo ingaggio (6 milioni netti) non sarebbe più sostenibile da una società che ha un monte ingaggi ancora prossimo ai 100 milioni, pur non avendo il recovery fund della Champions che ha garantito al Napoli almeno 60 milioni annui tutte le volte che gli azzurri hanno messo piede nella massima competizione continentale.. In totale, 11,2 milioni netti, cioè 22 lordi: ma questi soldi ed avendo ammortizzato per intero il costo del cartellino, il Napoli può anche permettersi di lasciarlo andare a parametro zero ed investire la cifra che Maksimovic avrebbe voluto per i prossimi 4 anni, su di un altro difensore, più giovane ed anche più affidabile. Il nome? Marcos Senesi, italo-argentino di 23 anni che il Feyenoord cederà a 20 milioni di euro. E così i conti ritornano.