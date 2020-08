Soltanto qualche tifoso distratto potrebbe pensare che il Napoli continuerà a fare acquisti, senza preoccuparsi minimamente di quanti calciatori ci sono attualmente in organico., tra cui, 4 cresciuti nel vivaio del Napoli ed altri 4 da vivai di altre squadre italiane. Sarà utile fare una bella scrematura e, quando accadrà, la struttura della squadra non potrà variare in peggio. Perchè? E’ del tutto evidente che alla squadra di Gattuso mancava solo un attaccante centrale che fosse abile e feroce davanti alla porta avversaria, e l’arrivo di Osimhen ha chiuso questa falla.Ma per tutti quanti gli altri, ognuno ha una valida alternativa e non mi pare che ci siano calciatori da considerare incedibili, a parte Mertens e Zielinski che hanno appena rinnovato il contratto, oltre ad Insigne e Fabian Ruiz per i quali servirebbero offerte veramente folli per convincere De Laurentiis a cederli.Può sembrare un’osservazione cruda, magari all’occhio del tifoso incallito e che viene travolto dalla passione per la maglia azzurra. Però, se vi propongo qualche numero relativo al rendimento negli ultimi due anni dei tre calciatori in questione, sarete certamente d’accordo con me che il ciclo sia finito ed è giusto che possano ad andare altrove ad esprimere quel talento che nel Napoli si è ormai appannato. Ghoulam: 30 presenze in tutte le competizioni e un solo gol segnato. Allan: 80 presenze e soltanto 2 reti messe a segno. Koulibaly: 82 presenze in tutte le competizioni e 2 soli gol segnati.Da calciatori che hanno un ingaggio elevato e sono anche parecchio richiesti da altri club di calibro medio-alto, sarebbe lecito attendersi molto di più., ed a loro una collocazione che permetta di ritrovarli a quei livelli che nel Napoli, ormai, non li si vede più.Anzi, voglio azzardare una provocazione e che non si offendano i diretti interessati:Per il semplice motivo che chi ha giocato al posto loro nell’ultima stagione, a causa di varie indisponibilità (Allan 6 volte in panchina, 10 volte infortunato ed altre 12 subentrato; Ghoulam 24 volte infortunato o non convocato, 18 volte in panchina, 6 volte subentrato; Koulibaly 9 volte infortunato, 3 turni di squalifica, 3 panchine e 2 volte subentrato), lo ha fatto con uno spirito ed una concentrazione più elevati.